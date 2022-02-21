Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах знакомств

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Эксперты компании – производителя антивирусных программ ESET назвали основные признаки, по которым можно вычислить мошенников на сайтах и в приложениях знакомств, а также дали рекомендации, как защититься от них. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на материал исследования.
Аналитики отмечают, что большинство злоумышленников придерживаются одной схемы. Они задают жертве много личных вопросов и стараются быстро перевести отношения на любовную стадию. Мошенники уверяют, что живут или работают за пределами страны, в которой находится собеседник, и уклончиво отвечают на вопросы об их жизни и работе. Также аферисты всячески избегают общения с включенной камерой или личных встреч.
Как уточнили специалисты, чаще всего мошенники стараются перевести общение в чат мессенджера, где доступен телефонный номер собеседника. Затем аферисты начинают просить жертву перевести им деньги и рассказывают запутанные истории о том, зачем им нужны средства.
Если собеседник пытается узнать персональные данные, то необходимо немедленно прекратить все контакты с ним и сообщить о случившемся в полицию. Кроме того, необходимо провести поиск по имени, фотографиям профиля и выяснить, не принадлежат ли снимки другому человеку. По мнению экспертов, не будет лишним обсудить нового знакомого с членом семьи или другом, чтобы услышать стороннее мнение.
Ранее клинический психолог Вероника Казанцева рассказала в беседе с Москвой 24, что распознать мошенника на сайте знакомств довольно сложно, однако есть особенности поведения, на которые стоит обратить внимание. Довольно часто аферисты давят на так называемый синдром спасателя. Добиваясь доверия склонной к помощи жертвы, аферисты также могут одолжить очень небольшую сумму в пределах двух тысяч рублей, почти сразу с благодарностью ее вернуть, может вовсе сказать, что деньги не понадобились. Также психолог рекомендовала проверять информацию о партнере в Сети перед свиданиями.
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