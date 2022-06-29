Психолог дала рекомендации, как покорить мужчину

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Женщина должна быть привлекательна для самой себя, находиться в приподнятом настроении, быть легкой и беззаботной, чтобы влюбить в себя мужчину, рассказала психолог и видеоблогер Вероника Степанова.

"Обязательно флиртуйте, шутите, отвечайте на вопросы, все с полунамеками. Дайте мужчине вас рассмотреть, понаблюдать за вами с разных сторон и ракурсов. Со свидания нужно уйти чуть раньше, оставив его немного голодным", – сообщила она в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Эксперт также рекомендовала надеть подчеркивающую фигуру одежду и сделать выбор в пользу не слишком вызывающего макияжа и маникюра.

Во время общения с мужчиной следует двигаться, например, поправлять волосы, менять позу, улыбаться.

Ранее клинический психолог, гипнотерапевт Ирина Коржаева сообщила, что сильнее всего мужчин привлекает в женщинах внешний вид, фигура, взгляд, голос и запах. По ее словам, мужчины обращают внимание в целом на весь образ, который состоит из макияжа, прически, одежды и обуви. Она рассказала, что если женщина хочет привлечь внимание определенного мужчины, то ей следует выбрать подходящую одежду.

Как считает Коржаева, мужчины также оценивают фигуру девушки. При этом она отметила, что у людей разные вкусы, поэтому вторую половину могут встретить женщины с разными формами.

