Психолог рассказал о правилах эффективной переписки с мужчинами

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Психолог Марк Бартон рассказал, что общение с мужчиной через мессенджеры должно быть конкретизировано, лучше не вести пространственные разговоры. Об этом сообщает радио КП.

Также эксперт посоветовал соблюдать личные границы и перед перепиской собрать информацию о мужчине, чтобы обращаться к нему как к эксперту. Кроме того, по словам Бартона, вместо смайликов лучше отправлять голосовые сообщения, мягкий голос вызовет у мужчины приятные ощущения.

"Если это уважающий себя мужчина, то он ценит свое время, у него много вопросов, которыми заполнено его сознание. И если он встречается с женщиной, которая манипулирует, он прекратит это общение", – добавил Бартон.

Ранее клинический психолог высшей категории Алексей Мелехин рассказал, что иногда люди ставят смайлики в сообщениях, чтобы отвлечь внимание от чего-то. При этом, по словам специалиста, большое количество текста указывает на определенный вид нарциссизма.

