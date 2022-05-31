Гипнотерапевт назвала вещи, привлекающие мужчин в женщинах

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Сильнее всего мужчин привлекает в женщинах внешний вид, фигура, взгляд, голос и запах. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой клинического психолога, гипнотерапевта Ирину Коржаеву.
По ее словам, мужчины обращают внимание в целом на весь образ, который состоит из макияжа, прически, одежды и обуви. Она рассказала, что если женщина хочет привлечь внимание определенного мужчины, то ей следует выбрать подходящую одежду.
Как считает Коржаева, мужчины также оценивают фигуру девушки. При этом она отметила, что у людей разные вкусы, поэтому вторую половину могут встретить женщины с разными формами.
"Фильтруется тоже своеобразно: кроме нравится/не нравится, есть еще потяну/не потяну – насколько мужчина подходит под данные параметры, насколько велик шанс, что он не будет унижен попыткой познакомиться и так далее", – сказала гипнотерапевт.
Коржаева отметила, что затем включаются более тонкие инструменты воздействия, например голос. По ее словам, мужчина сначала слышит речь как музыку, а только потом понимает информацию. Так, чем красивее и гармоничней говорит девушка, тем глубже она воздействует на противоположный пол.
По ее словам, яркий макияж и длинные ресницы привлекают мужчину, однако по-настоящему манит его взгляд. Гипнотерапевт добавила, что многие используют линзы, однако настоящий свет зависит от состояния души.
"После встречи взглядами, как правило, дистанция уменьшается, и здесь включаются еще более интересные инструменты и рецепторы", – рассказала эксперт.
Клинический психолог добавила, что один из самых мощных инструментов по воздействию на человека – запах. Коржаева заключила, что образ девушки должен максимально соответствовать ее личности и характеру, чтобы встретить спутника, который дополняет и поддерживает.
Ранее сексолог Юлия Толмачева рассказала, что важную роль в сексе играет возраст. Так, по ее мнению, идеальными любовниками мужчины становятся ближе к 40 годам. Эксперт пояснила, что мужчин от 18 до 25 лет отличают пылкость и страстность, которые не дают сосредоточиться на удовольствии партнерши.
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