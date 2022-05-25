Сексолог назвала признаки идеального партнера в постели

Фото: depositphotos/karelnoppe

Сексолог Юлия Толмачева рассказала, что важную роль в сексе играет возраст. Так, по ее мнению, идеальными любовниками мужчины становятся ближе к 40 годам.

Эксперт пояснила, что мужчин от 18 до 25 лет отличают пылкость и страстность, которые не дают сосредоточиться на удовольствии партнерши. Позднее у сильного пола меняются либидо и гормональный фон, что позволяет им научиться "смаковать процесс".

У женщин, по словам Толмачевой, все зависит как от гормонов, так и от образа жизни. После 45 лет, когда уже выросли дети, женщины больше заинтересованы в процессе секса.

"Появляется время на себя и понимание того, чего ты хочешь, в том числе и в постели. И с этой позиции женщина в 45 лет куда больше готова к сексу, чем тридцатилетняя, у которой работа, маленькие дети и дом", – приводит слова сексолога "Газета.ру".

Ранее психолог Екатерина Альская рассказала, как определить изжившие себя отношения. По ее словам, неуверенность в себе и страх быть отвергнутым побуждают людей искать все самое плохое в партнере. Таким поведением он будто обесценивается, чтобы легче было разорвать отношения.

Особое внимание парам следует уделять интимной жизни, подчеркнул психолог. Если между партнерами пропало влечение, то и сексуальное взаимодействие будет более редким. Важно улавливать моменты, когда это превращается в механическое удовлетворение потребностей.

