Кардиолог призвала сбавить обороты в сексе после перенесенного коронавируса

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Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова призвала соблюдать осторожность в сексе в течение 1–2 месяцев после перенесенного коронавируса.

Эксперт пояснила, что вирус оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, поэтому после выздоровления рекомендуется избегать серьезных физических нагрузок и максимально адаптировать секс под свое состояние.

"Еще нет данных, что кто-то умер во время секса при постковидном синдроме. Однако следует прислушиваться к своему организму. Особенно важно следить за тем, чтобы не жгло и не давило в районе грудины. Как только что-то такое в груди ощутили, то надо сильно сбавить обороты", – сказала Хачирова в интервью радио Sputnik.

Врач предупредила, что данные симптомы могут говорить о нехватке кислорода и питательных веществ для сердца, что способно привести к инфаркту. При этом Хачирова напомнила об эффективности вакцинации против тяжелого течения коронавируса.

Ранее в Роспотребнадзоре ответили на главные вопросы о постковидном синдроме. В ведомстве отметили, что термин "постковидный синдром", обозначающий состояние после перенесенного COVID-19, уже включен в международную классификацию заболеваний.

Отмечается, что он может длиться 6 месяцев и больше. Находясь в таком состоянии, люди нередко жалуются на одышку, проблемы с обонянием и вкусами, утомляемость, раздражительность, расстройства пищеварения.

