Кардиолог призвала сбавить обороты в сексе после перенесенного коронавируса

Фото: depositphotos/DmitryPoch
Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова призвала соблюдать осторожность в сексе в течение 1–2 месяцев после перенесенного коронавируса.
Эксперт пояснила, что вирус оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, поэтому после выздоровления рекомендуется избегать серьезных физических нагрузок и максимально адаптировать секс под свое состояние.
"Еще нет данных, что кто-то умер во время секса при постковидном синдроме. Однако следует прислушиваться к своему организму. Особенно важно следить за тем, чтобы не жгло и не давило в районе грудины. Как только что-то такое в груди ощутили, то надо сильно сбавить обороты", – сказала Хачирова в интервью радио Sputnik.
Врач предупредила, что данные симптомы могут говорить о нехватке кислорода и питательных веществ для сердца, что способно привести к инфаркту. При этом Хачирова напомнила об эффективности вакцинации против тяжелого течения коронавируса.
Ранее в Роспотребнадзоре ответили на главные вопросы о постковидном синдроме. В ведомстве отметили, что термин "постковидный синдром", обозначающий состояние после перенесенного COVID-19, уже включен в международную классификацию заболеваний.
Отмечается, что он может длиться 6 месяцев и больше. Находясь в таком состоянии, люди нередко жалуются на одышку, проблемы с обонянием и вкусами, утомляемость, раздражительность, расстройства пищеварения.
В Москве на 70% увеличилось число больных COVID-19 за неделю
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: