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Общество

10:34

Проценко назвал главную неприятность инкубационного периода при "Омикроне"

общество

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Главная опасность инкубационного периода "Омикрон"-штамма коронавируса заключается в том, что человек может быть заразен, но без симптомов. Об этом заявил главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью "Комсомольской правде. Беларусь".

По его словам, в такой ситуации самым эффективным методом борьбы будет правильное ношение масок.

Он добавил, что симптомы "Омикрона" схожи с ОРВИ. У зараженного бывают температура, насморк, слабость и интоксикация. При этом обоняние практически не исчезает.

Проценко подчеркнул, что около 85% штаммов, которые выявляют у пациентов, приходится на "Омикрон". По словам специалиста, в случае положительного теста на COVID-19 высока вероятность заражения "Омикрон"-штаммом.

"Обычные ПЦР-тесты показывают только наличие коронавируса, а определить,"Омикрон" это или штамм "Дельта", можно только на специальном лабораторном оборудовании, которое есть в московских стационарах", – отметил Проценко.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что постковидный синдром не является уникальной особенностью коронавируса, подобные состояния могут возникнуть после любого тяжелого заболевания. Специалист добавил, что сильный страх перед коронавирусом, выработавшийся в начале пандемии, привел к тому, что сегодня люди склонны списывать любое недомогание на перенесенный коронавирус.

Подвид "Омикрон"-штамма коронавируса выявили в 44 регионах России

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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