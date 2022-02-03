ГП проверит обоснованность стоимости ПЦР-тестов на COVID-19

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Генеральная прокуратура РФ проверит обоснованность стоимости ПЦР-тестов. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
Специалисты решили организовать проверки после сообщений СМИ о резком подорожании тестов на COVID-19. Они пройдут в медицинских учреждениях, в том числе частных, и в аптеках.
В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее появились сообщения об увеличении стоимости ПЦР-тестов в некоторых субъектах России. Ими заинтересовались в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что власти обратят внимание на эту информацию. При этом он выразил уверенность, что Оперативный штаб мониторит эту ситуацию.
Прокуратура проверит обоснованность высоких цен на ПЦР-тесты в клиниках и аптеках
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