ГП проверит обоснованность стоимости ПЦР-тестов на COVID-19

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Генеральная прокуратура РФ проверит обоснованность стоимости ПЦР-тестов. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Специалисты решили организовать проверки после сообщений СМИ о резком подорожании тестов на COVID-19. Они пройдут в медицинских учреждениях, в том числе частных, и в аптеках.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее появились сообщения об увеличении стоимости ПЦР-тестов в некоторых субъектах России. Ими заинтересовались в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что власти обратят внимание на эту информацию. При этом он выразил уверенность, что Оперативный штаб мониторит эту ситуацию.

