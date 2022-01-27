ФАС проверит справедливость цен на ПЦР-исследования. От чего зависят цены на анализы в частных лабораториях – неизвестно.

По оценкам некоторых экспертов, ПЦР-анализы должны обходиться в 800-1000 рублей. Но сейчас в части регионов за исследование просят более 2 тысяч рублей.

Чтобы прояснить ситуацию ФАС просят проверить цены ПЦР-тестирования на COVID-19 в частных медицинских лабораториях. В прочем, пока не понятно, есть ли основания для снижения стоимости, потому что ФАС летом уже проводила проверку и никаких нарушений не выявила. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.