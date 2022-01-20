"Личная территория": "как все запущено"

Валентина Смирнова больше двух лет не может сделать ремонт в купленном жилье. Все дело в том, что из квартиры сверху периодически стекают вещества непонятного происхождения. На стенах видны разводы и даже начала образовываться плесень.

В квартире соседки Маргариты полная разруха: грязь, антисанитария, сантехника в непригодном состоянии. Несколько лет назад она похоронила свою мать и теперь с обслуживанием квартиры не справляется. Жители несколько лет пытаются уговорить Маргариту сделать ремонт или хотя бы уборку, но в ответ получают лишь проклятья. Об этом – в программе "Личная территория".