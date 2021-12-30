"Личная территория": "оградиться от проблем"

Во дворе дома по Нагорному проезду разгорелся конфликт между жителями и руководством "Московской зеркальной фабрики". Местные жители протестуют против "Газелей", проезжающих через двор, и автомобилей сотрудников компании, которые занимают их парковочные места.

По просьбе жителей был установлен шлагбаум, ограничивающий въезд, но теперь старшая по дому – инициатор установки – получает угрозы и анонимные оскорбления. Ее машину блокируют, обкидывают яйцами, а недавно кто-то написал на капоте оскорбительное слово. По словам сотрудников фабрики, женщина сама перекрывает выезд, мешает доставке, срывает сроки и наносит компании громадный ущерб. Об этом – в программе "Личная территория".