Пик новогодних заторов в Москве ожидается в период с 20 по 29 декабря

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Пик загруженности московских дорог ожидается в период с 20 по 29 декабря. Об этом со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы сообщает ТАСС.

Появление заторов будет связано с предновогодним ажиотажем.

В этот период в ЦОДД рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте до 20:30 по московскому времени. При возможности лучше отдавать предпочтение общественному транспорту: автобусам, метро, МЦД и МЦК. Поездки по выделенным полосам занимают на 20% меньше времени.

По данным аналитиков Центра, рост активных перемещений по городу прогнозируется с 15 декабря. Увеличится и количество автомобилей, прибывающих в Москву из других регионов. Основная нагрузка при этом, придется на вечерний час пик, который будет начинаться раньше обычного, а заканчиваться позже.

"В этот период на дорогах Москвы будет на 150 тысяч автомобилей больше, чем обычно, из-за увеличения курьерских доставок и повышения мобильности горожан и гостей в преддверии Нового года", – отметили в ЦОДД.

Уточняется, что еще одним фактором, провоцирующим появление заторов на дорогах, являются погодные условия. Повлиять на загруженность дорог также могут мелкие ДТП, строительные и дорожные работы.

В утреннее время заторы будут достигать 6–7 баллов. В вечерние часы прогнозируется 10-балльная загруженность дорог.

В канун Нового года ситуация улучшится. Уже 30 декабря количество заторов уменьшится, а в последний день 2021 года на дорогах не ожидается затруднений. Исключение составят районы вблизи крупных торговых центров.

В январе ситуация на дорогах будет спокойной. В пресс-службе обратились к опыту последних лет, который показывает, что в начале новогодних праздников заторы в столице не превышают двух баллов.

"В дальнейшем ситуация на дорогах также останется благоприятной для автомобилистов, хотя местами и может быть осложнена снегопадами", – подчеркнули в ведомстве.

Предпраздничные заторы начались в столице уже 11 декабря. Интенсивность трафика оценивалась в 10 баллов, однако максимальный показатель продержался около 15 минут.