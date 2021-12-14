Пик новогодних заторов в Москве ожидается в период с 20 по 29 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пик загруженности московских дорог ожидается в период с 20 по 29 декабря. Об этом со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы сообщает ТАСС.
Появление заторов будет связано с предновогодним ажиотажем.
В этот период в ЦОДД рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте до 20:30 по московскому времени. При возможности лучше отдавать предпочтение общественному транспорту: автобусам, метро, МЦД и МЦК. Поездки по выделенным полосам занимают на 20% меньше времени.
По данным аналитиков Центра, рост активных перемещений по городу прогнозируется с 15 декабря. Увеличится и количество автомобилей, прибывающих в Москву из других регионов. Основная нагрузка при этом, придется на вечерний час пик, который будет начинаться раньше обычного, а заканчиваться позже.
"В этот период на дорогах Москвы будет на 150 тысяч автомобилей больше, чем обычно, из-за увеличения курьерских доставок и повышения мобильности горожан и гостей в преддверии Нового года", – отметили в ЦОДД.
Уточняется, что еще одним фактором, провоцирующим появление заторов на дорогах, являются погодные условия. Повлиять на загруженность дорог также могут мелкие ДТП, строительные и дорожные работы.
В утреннее время заторы будут достигать 6–7 баллов. В вечерние часы прогнозируется 10-балльная загруженность дорог.
В канун Нового года ситуация улучшится. Уже 30 декабря количество заторов уменьшится, а в последний день 2021 года на дорогах не ожидается затруднений. Исключение составят районы вблизи крупных торговых центров.
В январе ситуация на дорогах будет спокойной. В пресс-службе обратились к опыту последних лет, который показывает, что в начале новогодних праздников заторы в столице не превышают двух баллов.
"В дальнейшем ситуация на дорогах также останется благоприятной для автомобилистов, хотя местами и может быть осложнена снегопадами", – подчеркнули в ведомстве.
Предпраздничные заторы начались в столице уже 11 декабря. Интенсивность трафика оценивалась в 10 баллов, однако максимальный показатель продержался около 15 минут.
Загруженность дорог в Москве из-за снега оценивается в 7 баллов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: