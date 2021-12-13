ЦОДД рекомендовал водителям отложить поездки по Москве до 20:00

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения рекомендовал столичным водителям отложить вечерние поездки на более позднее время. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Согласно прогнозам синоптиков, в Москве ожидается снегопад. В связи с этим загруженность дорог в вечерние часы может вырасти до 8 баллов.

Ожидается, что основные заторы будут наблюдаться в центре столицы, на эстакадах и мостах. Также там может образоваться гололедица, что может сильно затруднить движение транспорта и повлиять на трафик. Кроме того, движение осложнят низкие скорости и ДТП.

"В вечерний час пик рекомендуем пользоваться городским транспортом – метро, МЦК, МЦД и автобусами, которые едут по выделенным полосам. Движение станет свободней после 20:00", – говорится в сообщении.

Водителей попросили быть внимательными и осторожными на дороге, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений.

Также автомобилистов призвали с пониманием относиться к работе городских служб и учитывать график выхода коммунальной техники при планировании поездок.

Ранее в столице продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Обновленное предупреждение будет действовать до 23:00 вторника, 14 декабря.

Также ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков сообщил, что Москву накроет самый сильный снегопад с начала зимы. По его словам, за 12–13 часов в столице выпадет порядка 10 сантиметров осадков. В результате высота снежного покрова увеличится до 22–25 сантиметров, став самой высокой в сезоне.

