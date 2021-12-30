Доступ на Красную площадь в Москве ограничат 31 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве ограничат доступ на Красную площадь с 17:00 31 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

Власти приняли такое решение из-за действующих коронавирусных ограничений и реализации профилактических мер. Кроме того, данная мера позволит исключить значительные скопления людей на Красной площади.

Ранее сообщалось, что в столице в ночь с 31 декабря на 1 января в связи с проведением праздничных фейерверков движение транспорта ограничат на некоторых участках.

Движение ограничат по Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту, а также улицам Варварке, Ильинке, Москворецкой и Васильевскому Спуску. Кроме того, ограничения, возможно, введут по Раушской и Софийской набережным.

