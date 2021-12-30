Спекулянты начали продавать билеты на новогоднюю ночь на ГУМ-катке в 15 раз дороже

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На одном из популярных сайтов объявлений начали массово продавать билеты на новогоднюю ночь на ГУМ-катке, сообщает "Мослента".

На сайте катка, пока билеты были в наличии, купить их можно было за 2 022 рубля. У перекупщиков же в последние дни декабря приобрести билеты можно за 35 тысяч рублей.

При этом в объявлениях утверждается, что попасть на Красную площадь в новогоднюю ночь можно будет только по этим билетам.

Ранее прокуратура заинтересовалась перепродажей билетов на балет "Щелкунчик" в столице. До этого Большой театр объявил о дополнительной продаже билетов на балет. Их начали продавать с 19 декабря.

В начале декабря более десяти дней у касс Большого театра собирались толпы людей. Сотни москвичей по несколько дней стояли в длинных очередях, чтобы купить билет на спектакль.

Помимо этого, сообщалось, что российские кинотеатры с 19 по 31 декабря покажут запись балета Большого театра "Щелкунчик".