Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Прокуратура заинтересовалась перепродажей билетов на балет "Щелкунчик" в столице. Об этом сообщила Москве 24 руководитель пресс-службы столичного отделения ведомства Людмила Нефедова.
По факту сведений о перепродаже по завышенным ценам в прокуратуре начали проверку.
"По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – заявила Нефедова.
Ранее Большой театр объявил о дополнительной продаже билетов на балет "Щелкунчик". Их начали продавать с 19 декабря.
В начале декабря более десяти дней у касс Большого театра собирались толпы людей. Сотни москвичей по несколько дней стояли в длинных очередях, чтобы купить билет на спектакль.
Помимо этого, сообщалось, что российские кинотеатры с 19 по 31 декабря покажут запись балета Большого театра "Щелкунчик".
Большой театр объявил о дополнительной продаже билетов на балет "Щелкунчик"
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