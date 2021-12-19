Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Прокуратура заинтересовалась перепродажей билетов на балет "Щелкунчик" в столице. Об этом сообщила Москве 24 руководитель пресс-службы столичного отделения ведомства Людмила Нефедова.

По факту сведений о перепродаже по завышенным ценам в прокуратуре начали проверку.

"По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – заявила Нефедова.

Ранее Большой театр объявил о дополнительной продаже билетов на балет "Щелкунчик". Их начали продавать с 19 декабря.

В начале декабря более десяти дней у касс Большого театра собирались толпы людей. Сотни москвичей по несколько дней стояли в длинных очередях, чтобы купить билет на спектакль.

Помимо этого, сообщалось, что российские кинотеатры с 19 по 31 декабря покажут запись балета Большого театра "Щелкунчик".