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Культура

16 декабря, 19:35

Большой театр объявил о дополнительной продаже билетов на балет "Щелкунчик"

культура

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Большой театр объявил о дополнительной продаже билетов на балет "Щелкунчик". Об этом сообщается на сайте театра.

У желающих лично посетить спектакль в декабре 2021 и январе 2022 года будет подобная возможность. Дополнительные билеты начнут продавать с 19 декабря.

Отмечается, что приобрести их будет возможно в кассах административного здания театра в соответствии со специальной программой и графиком, размещенными на сайте учреждения.

Ранее сообщалось, что российские кинотеатры с 19 по 31 декабря покажут запись балета Большого театра "Щелкунчик".

В то же время многие москвичи по-прежнему желают попасть на легендарный спектакль лично. В начале декабря более десяти дней у касс Большого театра собирались толпы людей. Сотни москвичей по несколько дней стояли в длинных очередях, чтобы купить билет и исполнить мечту.

В Москве сотни людей сутками стоят за билетами на "Щелкунчик"

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