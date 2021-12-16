Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Большой театр объявил о дополнительной продаже билетов на балет "Щелкунчик". Об этом сообщается на сайте театра.
У желающих лично посетить спектакль в декабре 2021 и январе 2022 года будет подобная возможность. Дополнительные билеты начнут продавать с 19 декабря.
Отмечается, что приобрести их будет возможно в кассах административного здания театра в соответствии со специальной программой и графиком, размещенными на сайте учреждения.
Ранее сообщалось, что российские кинотеатры с 19 по 31 декабря покажут запись балета Большого театра "Щелкунчик".
В то же время многие москвичи по-прежнему желают попасть на легендарный спектакль лично. В начале декабря более десяти дней у касс Большого театра собирались толпы людей. Сотни москвичей по несколько дней стояли в длинных очередях, чтобы купить билет и исполнить мечту.
В Москве сотни людей сутками стоят за билетами на "Щелкунчик"
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