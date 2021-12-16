Балет Большого театра "Щелкунчик" покажут в кинотеатрах

Фото: bolshoi.ru/Дамир Юсупов
Российские кинотеатры с 19 по 31 декабря покажут запись балета Большого театра "Щелкунчик". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу TheatreHD.
"Попасть на "Щелкунчика" в Большой – мечта многих. С появлением проекта "Большой балет в кино" она стала реальностью. Теперь увидеть, как рождается волшебство, смогут зрители более чем 60 городов России", – говорится в релизе.
Спектакль по сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана, поставленный балетмейстером Юрием Григоровичем и художником Симоном Вирсаладзе на музыку Петра Чайковского в 1966 году, стал неотъемлемой частью новогодних праздников, отметили в TheatreHD.
"Как только звучат первые такты музыки, падают на сцену первые снежинки, зрителей окутывает предвкушение праздника, когда все невозможное на один миг становится возможным", – говорится в сообщении.
Главные партии в "Щелкунчике" исполняют артисты Большого театра Маргарита Шрайнер, Семен Чудин и Денис Савин.
Ранее сообщалось, что в Москве в кинотеатре "Художественный" с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года пройдет кинофестиваль "Новый год и Рождество". В рамках программы гости смогут посмотреть главные рождественские хиты Голливуда, современную новогоднюю классику и лучшие ленты, показанные в "Художественном" со времени его открытия после реставрации.
В кассах Большого театра продолжат продавать билеты на "Щелкунчик"
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