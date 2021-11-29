Москвичам рассказали, как купить билет на балет "Щелкунчик"

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

В выходные москвичи выстроились в очереди, чтобы успеть купить билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре. Онлайн-продажи стартовали только 29 ноября. Чтобы избежать возможных спекуляций, там ввели специальную схему с браслетами и списками, некоторым горожанам пришлось стоять по три дня.

Так, желающим приобрести билеты необходимо было отстоять сразу несколько очередей: сначала записаться в специальном списке, затем получить порядковый браслет и уже после этого встать в очередь к кассам. Чтобы порядок не нарушался, на помощь пришли так называемые распорядители очереди – волонтеры.

При этом даже при желании купить билеты у спекулянтов было нельзя: паспорт требовали и на входе, и при оформлении. Тем не менее были те, кто сумел нажиться на ажиотаже, продавая места в очереди. Разброс цен на браслеты начинался от 10 и заканчивался 100 тысячами рублей.

После начала онлайн-продаж билетов на балет "Щелкунчик" пользователи стали сообщать о сбоях в работе сайта Большого театра.

Ранее сообщалось, что в Театре Вахтангова поставили спектакль "Война и мир". Он длится 5 часов, но, по заверениям зрителей, смотрится на одном дыхании.

