Билеты на "Щелкунчика" в Большом театре уже перепродают

Билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре уже перепродают. Их предлагают за сумму от 35 тысяч до 60-и за места в партере.

Ранее сообщалось, что перед театром образовались большие очереди. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.