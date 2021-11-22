Сцену Большого театра залило водой

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Новую сцену Государственного академического Большого театра залило водой из-за сработавшей автоматической системы пожаротушения. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу театра.

"Достаточно большое количество воды попало на сцену, но ночная смена уже успела разобрать оформление оперы Вайнберга "Идиот", которая была показана на Новой сцене в воскресенье. А новый спектакль не был еще смонтирован на сцене, поэтому декорации спектаклей не пострадали", – говорится в сообщении.

Последствия включения системы пожаротушения устраняют инженерная и постановочная службы.

В начале ноября сообщалось, что в торговом центре "Охотный ряд" прорвало трубу. В результате больше остальных пострадал магазин косметики.