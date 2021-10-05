Трубу прорвало в подвале жилого дома на юго-востоке Москвы

В Кузьминках между домами 60 и 64 по улице Юных Ленинцев уже несколько часов течет ручей из горячей воды. Как сообщил работник экстренной службы, в подвале жилого дома прорвало трубу и затопило подвал.

Экстренные бригады установили насос, но перекрывать воду не стали, чтобы не оставить жильцов без тепла. Пообещали начать ремонт утром, когда большинство жителей дома уйдут на работу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.