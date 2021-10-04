Второе уголовное дело возбудили по факту крушения вертолета в Подмосковье

11:20
Фото: СК РФ
Следственный комитет РФ возбудил второе уголовное дело по факту крушения вертолета в подмосковном Лыткарино, сообщается на сайте ведомства.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статья 238 УК РФ), в результате которых произошло крушение вертолета Robinson R-44 в подмосковном Лыткарино", – говорится в сообщении.
Вертолет упал 3 октября на Тураевское шоссе в городе Лыткарино. На борту находились три человека. Все погибли. Известно, что вертолет принадлежит аэроклубу "Кондор-М". Он выполнял учебно-тренировочный полет.
В результате происшествия СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").
Предварительно, причиной крушения могла стать ошибка пилота. Еще одна версия – техническая неисправность.
Следственный комитет взял на контроль расследование авиакатастрофы в Лыткарине
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