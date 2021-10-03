По факту крушения вертолета в Подмосковье возбуждено уголовное дело

21:36
Фото: телеграм-канал 112
Крушение вертолета в подмосковном Лыткарине квалифицировано как нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Об этом рассказала представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская, пишет ТАСС.
"По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", – пояснила она.
На место происшествия направились следователи и криминалисты. Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поручили проверить соблюдение законодательства о безопасности полетов в связи с крушением вертолета.
Ранее стало известно, что вертолет "Робинсон" упал на Тураевское шоссе в городе Лыткарино. На борту находились три человека. Все погибли. Известно, что вертолет принадлежит аэроклубу "Кондор-М" и он выполнял учебно-тренировочный полет.
Предварительно, причиной крушения могла стать ошибка пилота. Еще одна версия – техническая неисправность.
В Подмосковье разбился вертолет
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