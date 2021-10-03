Названа основная версия крушения вертолета в Подмосковье

Фото: 50.mchs.gov.ru

В правоохранительных органах сообщили основную версию крушения вертолета "Робинсон" в подмосковном Лыткарине, пишет ТАСС.

"Предварительно, причиной крушения могла стать ошибка пилота. Еще одна версия – техническая неисправность", – говорится в сообщении.

Также в экстренных службах уточнили, что вертолет принадлежит аэроклубу "Кондор-М" и он выполнял учебно-тренировочный полет.

Ранее стало известно, что вертолет "Робинсон" упал на Тураевское шоссе в городе Лыткарино. На борту находились три человека. Все погибли.