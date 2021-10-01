В столице три цыганки избили женщину-адвоката за отказ в гадании

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичные полицейские проверяют информацию об избиении женщины-адвоката на Трубной площади. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, инцидент произошел 29 сентября около одного из кафе в центре города.

"Когда женщина вышла из заведения, к ней подошли три женщины цыганской национальности и предложили погадать за деньги. После отказа незнакомки начали оскорблять адвоката и бить ее руками по правому плечу", – сказал собеседник агентства.

По его словам, после произошедшего женщина села в автомобиль и поехала в городскую поликлинику для фиксации побоев.

Правоохранители проводят проверку, добавил источник.

Ранее сообщалось, что жители Котельников жалуются на поселившихся рядом цыган. Местные жители недовольны тем, что рядом с их домами в лесу остановился цыганский табор. По их словам, цыгане заходят в открытые подъезды, воруют вещи и ночуют там.