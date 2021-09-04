В Екатеринбурге полиция приехала в поселок, где живут цыгане – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Екатеринбурге к частному сектору, где живут цыгане, приехали сотрудники полиции. Об этом сообщает издание E1.ru.

По данным источника, сотрудники правоохранительных органов оцепили улицу. Как уточнили полицейские городского УМВД, в поселке проводится профилактическое мероприятие по предупреждению преступлений и правонарушений.

Ранее сообщалось, что жители Котельников жалуются на поселившихся рядом цыган. Местные жители недовольны тем, что рядом с их домами в лесу остановился цыганский табор. По их словам, цыгане заходят в открытые подъезды, воруют вещи и ночуют там.