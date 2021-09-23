Житель Нижневартовска избил врача-дерматолога за осмотр его жены

Житель Нижневартовска избил дерматолога за медосмотр его жены-мусульманки. Врач проконсультировал девушку и осмотрел ее живот. Это не понравилось ее мужу, сразу после осмотра он влетел в кабинет и набросился на врача.

Пострадавшего забрали на скорой. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы.

Ревнивца задержали. Позже девушка сообщила, что была против осмотра у врача – мужчины, но другого специалиста в частной клинике не было. Полиция обещает во всем разобраться.

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