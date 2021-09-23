ДТП с участием 7 автомобилей произошло на Ленинградском проспекте в Москве

Фото: телеграм-канал "НаМКАДе в пробке МСК"

Авария с участием 7 автомобилей произошла на Ленинградском проспекте в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На Ленинградском проспекте (после развязки с СЗХ) при движении в сторону центра столкнулись 7 автомобилей. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что движение осуществляется по одной полосе из трех. Автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда.

Ранее машина скорой помощи перевернулась на пересечении улицы Генерала Белова с Ореховым бульваром в Москве. Произошло это после того, как в заднее крыло врезался кроссовер.

