Движение перекрыли по Ангарской улице из-за аварии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием двух машин произошло в столичном районе Западное Дегунино. Об этом информирует департамент транспорта Москвы.

Известно, что авария случилась на Ангарской улице в районе дома 16.

"На месте работают оперативные службы города", – сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В результате случившегося было перекрыто движение транспорта по Ангарской улице в сторону Коровинского шоссе. В ведомстве попросили водителей по возможности объезжать данный участок.

"Объезд места ДТП осуществляется по улице Новая", – уточнили в Дептрансе.

О пострадавших в результате аварии не сообщается. Причины ДТП устанавливаются.

Ранее на юго-востоке Москвы произошло столкновение двух автомобилей, в результате аварии было перекрыто движение по левому ряду улицы Перерва. О пострадавших не сообщалось.