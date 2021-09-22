Движение затруднено на Симферопольском шоссе при подъезде к МКАД из-за двух ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение серьезно затруднено на Симферопольском шоссе при подъезде к МКАД. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По имеющимся данным, на участке образовался затор длиной более 4 километров. причиной затруднений в движении транспорта стали две аварии.

"Движение серьезно затруднено от съезда с Симферопольского шоссе на Обводную дорогу до Расторгуевского шоссе в сторону центра", – уточнил источник.

О пострадавших в результате аварий не сообщается. Причины ДТП также неизвестны.

Ранее ДТП произошло на 6-м километре внутренней стороны МКАД. Там автомобиль сбил водителя такси, который оказался на проезжей части в качестве пешехода.