Движение затруднено на Симферопольском шоссе при подъезде к МКАД из-за двух ДТП

07:31
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение серьезно затруднено на Симферопольском шоссе при подъезде к МКАД. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
По имеющимся данным, на участке образовался затор длиной более 4 километров. причиной затруднений в движении транспорта стали две аварии.
"Движение серьезно затруднено от съезда с Симферопольского шоссе на Обводную дорогу до Расторгуевского шоссе в сторону центра", – уточнил источник.
О пострадавших в результате аварий не сообщается. Причины ДТП также неизвестны.
Ранее ДТП произошло на 6-м километре внутренней стороны МКАД. Там автомобиль сбил водителя такси, который оказался на проезжей части в качестве пешехода.
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