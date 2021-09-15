В Москве автомобиль насмерть сбил таксиста, попавшего в ДТП

Легковой автомобиль сбил таксиста, вышедшего из машины после ДТП на севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло утром 15 сентября на проспекте Мира в районе дома № 112. Водитель такси попал в мелкую аварию. Когда же он вышел на проезжую часть, на него наехала легковушка и скрылась.

От полученных травм таксист скончался на месте, его пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии. Мужчине поставили предварительный диагноз "ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, перелом правой руки и ребер".

Позже автомобиль виновника обнаружили, местонахождение водителя устанавливается.

Ранее автомобиль Daewoo сбил мать с ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. ДТП произошло на улице Молдагуловой возле дома 3, корпуса 3. В результате пострадал 13-летний мальчик.

Подростка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. По факту произошедшего проводится проверка.