В Москве автомобиль насмерть сбил таксиста, попавшего в ДТП

10:32
ДТП произошло утром 15 сентября на проспекте Мира в районе дома № 112. Водитель такси попал в мелкую аварию. Когда же он вышел на проезжую часть, на него наехала легковушка и скрылась.
От полученных травм таксист скончался на месте, его пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии. Мужчине поставили предварительный диагноз "ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, перелом правой руки и ребер".
Позже автомобиль виновника обнаружили, местонахождение водителя устанавливается.
Ранее автомобиль Daewoo сбил мать с ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. ДТП произошло на улице Молдагуловой возле дома 3, корпуса 3. В результате пострадал 13-летний мальчик.
Подростка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. По факту произошедшего проводится проверка.
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