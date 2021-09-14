На востоке Москвы автомобиль Daewoo сбил мать с ребенком

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль Daewoo сбил мать с ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. ДТП произошло на востоке столицы – возле дома 3, корпуса 3, по улице Молдагуловой.

"Пешеходы переходили дорогу по нерегулируемому переходу. В результате пострадал 13-летний мальчик", – рассказали в пресс-службе УГИБДД.

Подростка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что автомобиль сбил женщину с двумя детьми на юго-западе столицы. Пешеходы также переходили дорогу по нерегулируемому переходу.