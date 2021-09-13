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Москва 24

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Происшествия

15:56

Автомобиль сбил женщину с двумя детьми на юго-западе столицы

происшествия ДТП

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Автомобиль сбил женщину с двумя детьми на нерегулируемом пешеходном переходе на юго-западе столицы. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.

"На улице Нагорной в районе дома 37 автомобиль наехал на женщину с двумя детьми, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", – говорится в сообщении.

Движение транспорта в районе ДТП осуществляется по встречной полосе.

На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал после наезда автомобиля такси на пешеходов на остановке общественного транспорта в Москве. Инцидент произошел на 2-й Магистральной улице. По предварительным данным, таксист не справился с управлением и выехал на тротуар, после чего сбил двоих пешеходов.

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