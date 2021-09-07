Мотоциклист сбил подростка на самокате на Комсомольском проспекте

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Мотоциклист сбил подростка, проезжавшего на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу на Комсомольском проспекте в районе дома 30. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

На месте случившегося работают оперативные службы. Уточняется информация о пострадавших. В Дептрансе призвали горожан напомнить детям о правилах дорожного движения.

"Велосипеды и самокаты необходимо везти рядом с собой при переходе дороги. Водители, в том числе мотоциклисты, снижайте скорость перед пешеходными переходами", – говорится в сообщении.

Ранее водитель автомобиля совершил наезд на ребенка, который катался на велосипеде на юго-западе Москвы. ДТП произошло во дворе дома 25 на Симферопольском бульваре.