Автомобиль сбил ребенка на велосипеде на юго-западе Москвы

06 сентября, 23:50
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Водитель автомобиля совершил наезд на ребенка, который катался на велосипеде на юго-западе Москвы. Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции столицы в своем телеграм-канале.
Известно, что ДТП произошло во дворе дома 25 на Симферопольском бульваре.
"Водитель автомобиля Toyota Camry совершил наезд на ребенка, который передвигался на велосипеде", – заявили в пресс-службе.
Уточняется, что 15-летний пострадавший был госпитализирован. Предварительно, у ребенка был отмечен ушиб лба.
Обстоятельства аварии уточняются. По факту случившегося сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку.
Ранее водитель такси сбил 7-летнего мальчика, который катался на самокате. Инцидент произошел на юге столицы.
До этого сообщалось, что в районе Новокосино автомобиль сбил ребенка на самокате. В момент аварии ребенок переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
У мальчика предварительно диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой голени. Ребенок был госпитализирован.
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