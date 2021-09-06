Автомобиль сбил ребенка на велосипеде на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля совершил наезд на ребенка, который катался на велосипеде на юго-западе Москвы. Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции столицы в своем телеграм-канале.

Известно, что ДТП произошло во дворе дома 25 на Симферопольском бульваре.

"Водитель автомобиля Toyota Camry совершил наезд на ребенка, который передвигался на велосипеде", – заявили в пресс-службе.

Уточняется, что 15-летний пострадавший был госпитализирован. Предварительно, у ребенка был отмечен ушиб лба.

Обстоятельства аварии уточняются. По факту случившегося сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку.

Ранее водитель такси сбил 7-летнего мальчика, который катался на самокате. Инцидент произошел на юге столицы.

До этого сообщалось, что в районе Новокосино автомобиль сбил ребенка на самокате. В момент аварии ребенок переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

У мальчика предварительно диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой голени. Ребенок был госпитализирован.