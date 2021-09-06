Таксист сбил ребенка на самокате на юге столицы

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Водитель такси сбил семилетнего мальчика, который катался на самокате. Инцидент произошел на юге столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

"В Борисовском проезде во дворе дома 36, корпуса 3, водитель автомобиля такси Hyundai совершил наезд на ребенка, который по предварительным данным, ехал на самокате по проезжей части", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ребенка госпитализировали. У мальчика предварительно диагностировали ушиб уха. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в районе Новокосино автомобиль сбил ребенка на самокате. В момент аварии ребенок переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Его госпитализировали. У мальчика предварительно диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой голени.