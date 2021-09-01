Иномарка сбила ребенка на самокате на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном районе Новокосино автомобиль сбил ребенка на самокате. Об этом столичная Госавтоинспекция сообщила в своем телеграм-канале.

"На улице Салтыковской в районе дома 39 водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на 10-летнего мальчика", – говорится в публикации.

В момент аварии ребенок переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Его госпитализировали. У мальчика предварительно диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой голени.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в Академическом районе Москвы на улице Шверника легковой автомобиль совершил наезд на 10-летнего мальчика. Ребенок выбежал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. В итоге его госпитализировали с предварительным диагнозом "гематома головы".

