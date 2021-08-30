На юго-западе Москвы автомобиль наехал на 10-летнего ребенка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Академическом районе Москвы легковой автомобиль совершил наезд на 10-летнего мальчика. Об этом столичная Госавтоинспекция сообщила в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел в районе дома 14 по улице Шверника. Ребенок выбежал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, в результате чего на него наехал автомобиль Ford Focus.

Согласно предварительным данным, у мальчика диагностирована гематома головы. Он госпитализирован.

Ранее в ТиНАО водитель Nissan сбил ребенка на самокате. Мальчик переезжал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в районе поселения Первомайского.

В результате происшествия ребенка с предварительным диагнозом "сотрясение мозга" и ушибами живота доставили в больницу.

