Автомобиль сбил человека в центре Москвы на Тверской улице

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Автомобиль наехал на пешехода на Тверской улице недалеко от станции метро "Маяковская", сообщает телеграм-канал Дептранса столицы.

"На Тверской улице, 30, произошел наезд на пешехода вне зоны пешеходного перехода. На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется", – сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что движение в районе аварии затруднено. В настоящее время заняты левые ряды как в сторону центра, так и в сторону области.

Ранее на севере Москвы водитель автомобиля сбил на пешеходном переходе ребенка, проезжающего на самокате. По предварительным данным, пострадал ребенок.

