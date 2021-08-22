Автомобиль сбил ребенка на самокате на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На севере Москвы водитель автомобиля сбил на пешеходном переходе ребенка, проезжающего на самокате, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В районе дома 12 по улице Дубнинская автомобиль сбил ребенка, проезжающего по пешеходному переходу на самокате. По предварительным данным, пострадал ребенок. На месте работают городские службы", сказано в сообщении.

В Дептрансе также призвали водителей снижать скорость, подъезжая к пешеходному переходу, а пешеходов – быть внимательными при переходе дороги.

Ранее в Москве на Профсоюзной улице автомобиль сбил 3-летнего мальчика. По данным ГИБДД, мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом лба.

