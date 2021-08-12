Два человека пострадали в результате въезда автомобиля в остановку на Миклухо-Маклая

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Два человека пострадали в результате въезда Skoda Superb в остановку на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва"

Авария произошла в четверг, 12 августа, водитель автомобиля Skoda Superb совершил наезд на автобусную остановку в столичном районе Обручевский возле дома 9 на улице Миклухо-Маклая, в результате чего пострадали женщина и ребенок.

Отмечается, что в результате аварии женщина оказалась зажата между машиной и остановкой. На момент столкновения в салоне автомобиля находился ребенок.

Сейчас на месте происшествия работают четыре экипажа скорой помощи. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает департамент транспорта Москвы в телеграм-канале, движение перекрыто по одной полосе на улице Миклухо-Маклая в сторону Ленинского проспекта.

Ранее на юго-востоке Москвы в аварию попали два Mercedes разных весовых категорий – легковой автомобиль и бетономешалка. ДТП случилось на Нижегородской улице у дома 58. Никто серьезно не пострадал. Водителя бетономешалки спасли габариты его машины, а тем, кто был в легковушке, помогли подушки безопасности.