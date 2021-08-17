Машина сбила 3-летнего мальчика на пешеходном переходе на Профсоюзной улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве на Профсоюзной улице автомобиль сбил 3-летнего мальчика. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на улице Профсоюзной на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель автомобиля Opel совершил наезд на 3-летнего мальчика. Ребенок был в сопровождении матери.

По данным ГИБДД, мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом лба.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее пешеход попал под колеса мотоцикла на Русаковской набережной на северо-востоке Москвы, от полученных травм он скончался. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.