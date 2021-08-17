Мотоциклист насмерть сбил пешехода на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Пешеход попал под колеса мотоцикла на Русаковской набережной на северо-востоке Москвы, от полученных травм он скончался. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На Русаковской набережной в районе дома 1А, строения 1, на нерегулируемом пешеходном переходе мотоциклист совершил наезд на пешехода. Пешеход погиб, водитель мотоцикла пострадал", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее мотоциклист пострадал в результате столкновения с автомобилем в районе Строгино на северо-западе Москвы. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.