Четыре человека погибли в ДТП на Калужском шоссе

На Калужском шоссе в аварии погибли четыре человека. На 58-м километре трассы, недалеко от поселения Старое Вороново, легковушка Kia Rio влетела под КамАЗ на встречной полосе. Скорость у машин была такой высокой, что среагировать водители уже не успели.

На Дмитровском шоссе автомобиль такси сначала сбил при перестроении мотоциклиста, а потом на пешеходном переходе врезался в велосипедиста. На кадрах, которые сняли из окна местные жители, видно, как тело одного пострадавшего лежит на дороге. Впрочем, очевидцы утверждают, что несмотря на тяжелые травмы, байкер и велосипедист остались живы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.