Голый душевнобольной мужчина избил полицейского в центре Москвы

13:30
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице организована проверка по факту нападения душевнобольного мужчины на полицейского в центре города. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По данным правоохранительных органов, пострадавший вечером 2 августа заметил полностью обнаженного мужчину с признаками опьянения, который стоял на проезжей части.
Он потребовал от нарушителя покинуть проезжую часть, в ответ на что мужчина стал нецензурно выражаться и ударил полицейского. Сотрудник сумел надеть на нарушителя наручники и доставить в отделение полиции.
Там установили, что нападавший является 37-летним уроженцем Орла. Он был доставлен в психиатрическую больницу.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
Ранее в подмосковном Щелкове полицейский был убит за замечание пьяному мужчине на детской площадке. Спустя время подозреваемого задержали.
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