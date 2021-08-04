Голый душевнобольной мужчина избил полицейского в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице организована проверка по факту нападения душевнобольного мужчины на полицейского в центре города. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По данным правоохранительных органов, пострадавший вечером 2 августа заметил полностью обнаженного мужчину с признаками опьянения, который стоял на проезжей части.

Он потребовал от нарушителя покинуть проезжую часть, в ответ на что мужчина стал нецензурно выражаться и ударил полицейского. Сотрудник сумел надеть на нарушителя наручники и доставить в отделение полиции.

Там установили, что нападавший является 37-летним уроженцем Орла. Он был доставлен в психиатрическую больницу.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Ранее в подмосковном Щелкове полицейский был убит за замечание пьяному мужчине на детской площадке. Спустя время подозреваемого задержали.

