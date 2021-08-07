Возбуждено второе уголовное дело после массовой драки в Мытищах

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После массовой драки в Мытищах возбудили второе уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, полиция задержала троих мужчин.

"По факту драки на Пограничной улице города Мытищи следственным управлением возбуждены уголовные дела по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Хулиганство", – говорится в сообщении.

Известно, что после инцидента госпитализировали мужчину 1972 года рождения. Трое подозреваемых задержаны.

Ранее в Москве полиция полиция задержала подозреваемого в избиении актера Ивана Рыжикова. Задержанным оказался приезжий из Киргизии 2000 года рождения. Возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взяли обязательство о явке.