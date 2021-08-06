В Москве задержали подозреваемого в избиении актера Ивана Рыжикова

Фото: телеграм-канал "112"

В Москве полиция полиция задержала подозреваемого в избиении актера Ивана Рыжикова. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержанным оказался приезжий из Киргизии 2000 года рождения. Возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взяли обязательство о явке.

Инцидент произошел в среду, 4 августа, на Волгоградском проспекте. В полицию поступила информация, что мужчину избил доставщик пиццы. Позже с этого адреса в столичную больницу доставили 46-летнего Ивана Рыжикова.

Актер и курьер не смогли разъехаться во дворе. Рыжиков остановился, чтобы высадить пассажирку, а курьер ему посигналил. В итоге словесный конфликт перерос в драку. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую, сотрясение мозга, перелом лицевых костей.

Заслуженный артист РФ Иван Рыжиков известен своими ролями в сериалах "Кармелита", "Кремлевские курсанты", "Склифосовский" и "Интерны".