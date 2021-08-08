Дым от пожаров в Якутии, Красноярском крае и Приангарье дошел до столицы республики Тувы

17:22
Фото: ТАСС/AP Photo/Ivan Nikiforov
Дым от лесных пожаров в Якутии, Красноярском крае и Приангарье дошел до Тувы и накрыл столицу республики город Кызыл, сообщил врио главы республики Владислав Ховалыг на своей странице в ВКонтакте.
"Сегодня смог от лесных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае накрыл Кызыл. В Якутии также горят леса. Наша республика неоднократно боролась с лесными пожарами. Страшная стихия, которая уничтожает всё на своем пути", – написал он в посте.
По словам Ховалыга, 75 сотрудников Тувинской авиалесоохраны помогают справляться с пожарами в Якутии и Иркутской области еще с июня.
"Выделили также девять автомашин марки УАЗ и одна - марки Егерь. Только объединившись, мы сможем ликвидировать пожары и спасти природу нашей страны. Этим летом в Туве ситуация поспокойнее по сравнению с соседями, нашими оперативными службами потушено 30 лесных пожаров. На сегодня действующих пожаров, слава богу, нет. Но надо продолжать внимательно следить за ситуацией в наших лесах", – подчеркнул врио главы республики.
Ранее главный координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков заявил, что лесные пожары в Якутии могут полностью утихнуть в сентябре. Причиной лесных пожаров летом, считает Кобяков, является неосторожное обращение с огнем, а также умышленные поджоги сухой травы.
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