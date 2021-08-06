Временное закрытие станции метро "Проспект Вернадского" продлили до 23 августа

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Безопасность

20:50

МЧС предлагает вернуть охрану лесов на федеральный уровень

безопасность

Фото: МЧС РФ

Глава МЧС России Евгений Зиничев выступил с предложением вернуть компетенции по охране лесов с регионального на федеральный уровень из-за сложной ситуации с природными пожарами. Об этом сообщает РИА Новости.

"На наш взгляд, в целях стабилизации ситуации с природными пожарами необходимо <...> вернуть на федеральный уровень контрольные и надзорные функции по защите и воспроизводству лесов", – заявил Зиничев на совещании с Владимиром Путиным.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов предложил увеличить затраты на борьбу с лесными пожарами до 14 миллиардов рублей. На совещании с президентом он заявил, что нынешних фактически затраченных субвенций недостаточно. Для борьбы с пожарами необходимо еще как минимум 8 миллиардов рублей.

С начала сезона в Якутии зарегистрировали более 1,3 тысячи лесных пожаров. Главный координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков считает, что утихнуть они могут непосредственно в сентябре.

Владимир Путин осмотрел пострадавшие от пожаров территории Челябинской области

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать