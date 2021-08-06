МЧС предлагает вернуть охрану лесов на федеральный уровень

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Глава МЧС России Евгений Зиничев выступил с предложением вернуть компетенции по охране лесов с регионального на федеральный уровень из-за сложной ситуации с природными пожарами. Об этом сообщает РИА Новости.

"На наш взгляд, в целях стабилизации ситуации с природными пожарами необходимо <...> вернуть на федеральный уровень контрольные и надзорные функции по защите и воспроизводству лесов", – заявил Зиничев на совещании с Владимиром Путиным.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов предложил увеличить затраты на борьбу с лесными пожарами до 14 миллиардов рублей. На совещании с президентом он заявил, что нынешних фактически затраченных субвенций недостаточно. Для борьбы с пожарами необходимо еще как минимум 8 миллиардов рублей.

С начала сезона в Якутии зарегистрировали более 1,3 тысячи лесных пожаров. Главный координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков считает, что утихнуть они могут непосредственно в сентябре.